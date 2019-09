Firenze: mercoledì presentazione del premio Innovazione Toscana

- Sarà presentata in conferenza stampa mercoledì, alle ore 13, presso la sala Barile di palazzo del Pegaso a Firenze, l'edizione 2019 "Premio innovazione Toscana", istituito con legge regionale nel marzo 2017 e voluto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il premio, hanno fatto sapere dalla Regione, sosterrà e valorizzarà la ricerca e l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese, e promuoverà l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, il consigliere dell'Ufficio di presidenza, Antonio Mazzeo, insieme a Silvia Ramondetta, per Confindustria, presidente del comitato organizzatore, Laura Simoncini per Confartigianato, Gianni Picchi per Confcommercio, rappresentanti di Anci e Unioncamere.(Ren)