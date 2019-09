Finestra sul mondo: Spagna, il Congresso riprende i lavori ma pende la minaccia del voto anticipato

- Il Congresso spagnolo, a partire da domani 10 settembre, tornerà a riunirsi per le sessioni ordinarie dopo ben sei mesi di sospensione. L'ultima seduta - ricorda il quotidiano "La Vanguardia" - è stata infatti celebrata lo scorso 28 febbraio e una settimana dopo, il 5 marzo, le Camere sono state sciolte in vista delle successive elezioni legislative del 28 aprile. La vita politica degli attuali parlamentari potrebbe però essere piuttosto breve dal momento che se entro il 23 di questo mese il primo ministro incaricato, Pedro Sanchez, non riuscirà a ottenere i voti necessari per la sua investitura, allora le Cortes saranno nuovamente sciolte e si convocheranno le elezioni anticipate con ogni probabilità il prossimo 10 novembre. (Sit)