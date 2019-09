Finestra sul mondo: Spagna, il Pp non si rassegna al no di Cs al progetto per riunire la destra

Madrid, 09 set 11:25 - (Agenzia Nova) - Il leader del Partido popular (Pp), Pablo Casado, è determinato a non rassegnarsi al rifiuto di Ciudadanos di aderire ad España Suma, il progetto lanciato la scorsa estate per riunire la destra al fine di battere i socialisti alle prossime elezioni. Lo scrive il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che Casado, nel probabile caso in cui si vada al voto anticipato, vuole a tutti i costi mandare a casa Pedro Sanchez e sa che per farlo gli saranno necessari anche i voti dei liberali e, in misura minore, quelli degli estremisti di destra di Vox. Il leader Pp, secondo quanto si apprende, è convinto che alla fine riuscirà a spuntarla come accaduto a Navarra con il progetto Navarra Suma, la coalizione di popolari e Union del Pueblo Navarro, a cui ha aderito anche Cs nonostante l'iniziale rifiuto. (Sit)