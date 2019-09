Finestra sul mondo: Usa, Congresso torna a lavoro dopo pausa estiva per affrontare nuove e vecchie sfide

- Il Congresso statunitense ritorna al lavoro oggi, dopo la pausa di agosto, per affrontare una vasta gamma di questioni che vanno dal bilancio federale alle politiche commerciali, dal controllo delle armi da fuoco alla realizzazione del muro di frontiera con il Messico. Il Congresso dovrà votare un provvedimento di proroga dei vincoli all'indebitamento federale entro il 30 settembre, per evitare un nuovo blocco parziale delle attività governative ("shutdown"). Per scongiurare tale scenario, la Camera dovrebbe votare una misura temporanea per finanziare il governo subito dopo il ritorno a Washington dei legislatori, ha detto il leader della maggioranza, il democratico Steny Hoyer. Il Congresso poi dovrà poi cercare di dare una risposta legislativa alle sparatorie avvenute il mese scorso in Texas e Ohio, ma anche in qualche modo affrontare la decisione del presidente Trump di finanziare la costruzione del un muro al confine degli Stati Uniti meridionali reindirizzando i fondi dai progetti di edilizia militare. A questo bisogna anche aggiungere tutte le incognite, e conseguenze economiche, della guerra commerciale con la Cina. Inoltre i Democratici della Camera dei rappresentanti tornano a Washington con l'intento di intensificare le indagini per la messa in stato d'accusa (“impeachment”) nei confronti del presidente Trump. Non scoraggiati da un'opinione pubblica disinteressata nei riguardi dell'impeachment, i Democratici hanno delineato un fitto calendario di quattro mesi di udienze e discussioni giudiziari che sperano possano fornire prove a sostegno delle accuse di corruzione e abuso di potere che hanno rivolto a Trump. (Sit)