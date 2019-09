Finestra sul mondo: Usa-Afghanistan, Pompeo conferma interesse ad accordo di pace con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono ancora interessati a stringere un accordo di pace con i talebani. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un’intervista rilasciata ieri, 8 settembre, all'emittente televisiva “Cnn”. Pompeo ha commentato la decisione del presidente Donald Trump di interrompere i negoziati segreti con i talebani che avrebbero potuto porre fine a 18 anni di guerra in Afghanistan, dopo la rivendicazione da parte del gruppo estremista di un attentato avvenuto lo scorso 5 settembre a Kabul, che ha ucciso 12 persone tra cui un militare statunitense. Il responsabile della diplomazia statunitense ha affermato che i tentativi di Washington non andranno avanti fino a quando non vi saranno prove concrete che i talebani possono mantenere i propri impegni in un potenziale accordo. "Penso che se i talebani non si comportano bene il presidente degli Stati Uniti non ridurrà la pressione", ha dichiarato Pompeo. Il segretario di Stato ha elencato una serie di condizioni che i talebani avevano accettato in linea di principio in questi mesi di negoziati segreti, tra cui sedersi al tavolo con i leader afgani, lavorare per una riduzione degli scontri armati e rompere con il gruppo terroristico al Qaeda. "Se non riusciamo a soddisfare tali condizioni non entreremo in alcun accordo”, ha sottolineato Pompeo. Il segretario di Stato ha dichiarato che l'amministrazione Usa lavorava da tempo per l’incontro segreto che avrebbe condotto a Camp David i leader talebani e il presidente afghano Ashraf Ghani, e ha difeso la decisione di Trump di invitare i leader talebani sul suolo statunitense e la mossa di annullare l’incontro dopo l’attacco a Kabul: "Non aveva senso che i talebani fossero ricompensati per il loro pessimo comportamento”, ha detto Pompeo. (Sit)