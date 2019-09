Ambiente: Cop14, ministro Costa annuncia “grande muraglia verde” contro desertificazione

- Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della 14ma Conferenza delle parti (Cop14) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (Unccd), in corso in India, a Greater Noida, ha annunciato via Facebook, la partecipazione a una grande iniziativa contro la desertificazione, nell’ambito della quale l’Italia metterà a disposizione risorse per il Sahel. “I muri, nella storia dell’umanità, sono legati a un’immagine, negativa, di divisione e separazione. Ma non sempre. Ed è per questo che voglio annunciare il sostegno dell’Italia al progetto visionario ‘la grande muraglia verde’, un’opera unica composta da tanti progetti con l’obiettivo di fermare la desertificazione e di riportare alla vita terre e territori. L’idea, che sto condividendo con i moltissimi paesi presenti alla Cop della Convenzione sulla desertificazione in India, è di portare linfa ai luoghi maggiormente colpiti dalla desertificazione, penso alla fascia del Sahel in Africa, uno dei luoghi più poveri del pianeta e più drammaticamente colpiti dai cambiamenti climatici. Le siccità persistenti, la mancanza di cibo, i conflitti per la scarsità di risorse portano a flussi migratori sempre maggiori e nessun muro di cemento potrà contenerli”, si legge nel post. (segue) (Res)