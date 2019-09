Ambiente: Cop14, ministro Costa annuncia “grande muraglia verde” contro desertificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo bisogno che tutti i paesi facciano la loro parte. Noi – come paese Italia a nostra volta colpiti in alcune regioni dalla desertificazione – mettiamo a disposizione progettualità e tecnologie made in Italy per sviluppare progetti per il recupero di 20 mila ettari di aree nel Sahel degradate”, prosegue il testo, spiegando che “queste terre potranno così tornare fertili e coltivabili dando la possibilità a 300 mila persone di beneficiare di nuove fonti di reddito e quindi offrendo loro un’alternativa, affinché non siano più obbligate ad abbandonare i loro territori”. “Ogni paese deve dare il proprio contributo: da soli non si cambia il mondo, ma se ognuno di noi, se milioni di persone vanno nella stessa direzione possiamo davvero essere incisivi e cambiare finalmente cose”, conclude il ministro. (Res)