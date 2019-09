Imprese: Sace Simest (gruppo Cdp), finanziati fra luglio e agosto progetti esteri per 125 Pmi

- Sace Simest, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, attraverso lo strumento dei finanziamenti agevolati ha sostenuto nel bimestre luglio-agosto l'espansione nel mondo di 125 piccole e medie imprese (Pmi) italiane. Come riferisce un comunicato stampa, sono stati stanziati circa 52 milioni di euro che permetteranno alle aziende di fare il loro ingresso e rafforzarsi sui mercati internazionali, promuovendo il Made in Italy. Le risorse provengono dal Fondo pubblico che Simest gestisce per conto del ministero dello Sviluppo economico. Ventiquattro i paesi su cui hanno puntato le imprese nazionali: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi, Giappone, Indonesia, Kenya, Libia, Malesia, Marocco, Messico, Oman, Perù, Qatar, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e Turchia. (segue) (Com)