Imprese: Sace Simest (gruppo Cdp), finanziati fra luglio e agosto progetti esteri per 125 Pmi (2)

- Tra le imprese finanziate nel bimestre figurano al Rustichella d'Abruzzo Spa, azienda di Penne in provincia di Pescara, attiva dal 1924 nella produzione e commercializzazione di pasta di semola di grano duro e all'uovo. Grazie al finanziamento "Patrimonializzazione" potenzierà la sua presenza sui mercati esteri. Rustichella è già da tempo cliente del Polo: nel 2007 Simest ha fornito le risorse per aprire uno stabilimento in India e nel 2015 è intervenuta partecipando a un aumento di capitale della capogruppo italiana, mentre Sace ha garantito un finanziamento a supporto della crescita in India nel 2013 e un investimento per incrementare la capacità produttiva in Italia nel 2015. Simest ha sostenuto anche Arte di Murano, che da oltre 30 anni produce una vasta gamma di oggetti in vetro esclusivamente realizzati a mano in Italia nello stabilimento di Murano. Grazie a due finanziamenti Simest "Fiere e Mostre" esporrà i propri prodotti - oggettistica, illuminazione, bigiotteria, bomboniere e specchi - alle fiere di Dubai e dell'Oman. (Com)