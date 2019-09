Legge Bilancio: Conte, indirizzerà Italia verso solida prospettiva crescita e sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso delle dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo alla Camera ha affermato: "Sono molte le sfide che ci attendono, a partire dalla prossima sessione di Bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza". Conte ha spiegato che "le tensioni commerciali in atto e le conseguenti difficoltà di settori cruciali come quello manifatturiero, caratterizzato da una catena del valore ormai pienamente integrata fra i Paesi dell’Unione", obbligano l'Italia "a definire al più presto un’agenda riformatrice di ampio respiro e di lungo periodo per far crescere le migliori energie dell’Italia e per concorrere a rilanciare la crescita sostenibile, l’occupazione e la coesione sociale e territoriale in Europa". (Rin)