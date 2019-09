Sicilia: media regionale della raccolta differenziata supera il 39% (2)

- Gli uffici di viale Campania a Palermo hanno spiegato che i dati sono ritenuti attendibili e lo scostamento anche in passato è stato di pochi decimali. L'obiettivo del 35% che il governo Musumeci si era imposto nella sua tabella di marcia sarebbe quindi ampiamente superato. L'assessore regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, ha spiegato che "il percorso intrapreso è ormai chiaro e nei prossimi mesi dovrebbe vedere la situazione normalizzarsi. La raccolta differenziata è in continua crescita e stiamo accompagnando Comuni e ambiti territoriali nella definizione dell'impiantistica. Scontiamo ancora crisi locali dovute a guasti e inceppi, ma contiamo il prossimo anno di trovarci di fronte a un quadro che dovrebbe consentire di far fronte a ogni tipo di problema". È Contessa Entellina (Pa) il Comune col risultato migliore nel 2019: la piccola località del Palermitano è riuscita a ottenere una media del 92,7%. Seguono Longi (Messina) al 90,5%; Calamonaci (Agrigento) all'89%; San Cipirello (Palermo) all'87,8%; Rometta (Messina) con l'86,7%; Mazzarrone (Catania) 84,5%; Villalba (Caltanissetta) 83,9%; Villafranca Sicula (Agrigento) 83,5%; Montedoro (Caltanissetta) 83,3%; Misilmeri 83,2%. Tra i capoluoghi spicca Agrigento con il 65,6% di differenziata. Tra le Province, invece, al primo posto c'è Ragusa con una media, in questi primi mesi di quest'anno, del 58,1%, seguita dall'Ennese al 55,5% e dal Trapanese al 55,3%. Sono 45 i Comuni che, invece, navigano nei bassifondi della classifica con meno del 30%. Il dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti, Salvo Cocina ha sottolineato: "Sono compiaciuto per il dato di costante crescita che conferma che dopo anni di rilassatezza e di disattenzione la linea dura, ma collaborativa, adottata con i comuni e le Srr nel rispetto dei ruoli e la costante attenzione verso i numerosissimi problemi e le emergenze sta dando i suoi frutti. Ringrazio per la collaborazione tutti gli amministratori e i tecnici comunali". (Ren)