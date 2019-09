Lavoro: Conte, offriremo opportunità, salari adeguati e condizioni di vita degne al Sud (2)

- Sul da farsi Conte ha spiegato che occorre "rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo primario obiettivo e che, purtroppo, sono riconducibili alle più varie cause", alcune "ascrivibili a dinamiche fortemente condizionate dalla nostra storia economica e non possono trovare soluzioni immediate, ma richiedono una riflessione approfondita", altre "invece, sono di più immediata evidenza e, conseguentemente, possono essere affrontate e, in prospettiva, risolte, attraverso una coraggiosa opera di riforma". Tra queste il premier ha citato "scarsa formazione, carente dotazione di conoscenze e di competenze, difficoltà di conciliare vita familiare e vita lavorativa". (Rin)