Iraq: Consiglio dei ministri Erbil riceve membri commissione Finanze parlamento

- Il Consiglio dei ministri della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha incontrato i rappresentanti della commissione delle Finanze del parlamento iracheno. Il premier curdo, Masrour Barzani, ha auspicato che la disputa tra Erbil e Baghdad sia risolta nell’ambito della Costituzione e che i due governi si impegnino in una reale partnership bilanciata. Le preoccupazioni della popolazione curda non riguardano soltanto il bilancio federale, ma anche la questione dell’identità, ha spiegato Barzani. I presenti hanno auspicato lo svolgimento di ulteriori incontri per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni. (Irb)