Nettuno: forzano cancello e organizzano rave party in area privata, 52 giovani denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantadue giovani, tra i 20 e i 30 anni, avevano occupato un’area della pineta La Campana a Nettuno per farci un rave party che sarebbe andato avanti fino a sera se un passante non si fosse accorto della musica e della loro presenza. I giovani, che sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso, si erano introdotti da via della Selciatella in un'area che sorge su un terreno privato in prossimità della pineta in cui famiglie e residenti vanno, nelle ore diurne, a passare il tempo o fare jogging. I ragazzi avevano divelto il cancello e occupato gli spazi per la loro festa, scegliendo un posto non visibile su strada, ma una persona si trovava lì per correre ha notato tutto e ha contattato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Nettuno e di Anzio. L’area è stata liberata completamente attorno alle 17 del pomeriggio di ieri. Non sono state rinvenute droghe e alcol ma le indagini della compagnia di Anzio guidata dal maggiore Lorenzo Buschittari proseguono.(Rer)