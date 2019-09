Germania: Altenstadt, esponente Npd eletto rappresentante sindaco con voti Cdu, SpD e Fdp

- A Waldsiedlung, nel comune di Altenstadt in Assia, è stato eletto all'unanimità rappresentante del sindaco Stefan Jagsch, vicepresidente della sezione statale del Partito nazionaldemocratico tedesco (NpD), principale formazione di estrema destra in Germania. A votare per Jagsch sono stati anche gli esponenti di Unione cristiano-democratica (Cdu), Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp) che siedono nel consiglio di Waldsiedlung. La notiza è stata accolta “con terrore in Assia e a Berlino”, si legge sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”, secondo cui per la carica di rappresentante del sindaco a Waldsiedlung non vi erano altri candidati oltre a Jagsch, che figurerebbe nei rapporti della sezione assiana dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. In una dichiarazione comune, la presidente della Cdu di Wetterau, il circondario dove si trova Altenstadt, Lucia Puttrich, e il leader cittadino del partito, Sven Mueller-Winter, hanno espresso “orrore e incomprensione” per l'elezione di Jagsch. Si tratta di “una decisione errata, che deve essere corretta e al tal fine sono stati avviati dei colloqui”, hanno inoltre affermato Mueller-Winter e Puttrich, che è anche ministro per gli Affari federali ed europei dell'Assia. Per i due esponenti della Cdu, l'elezione di Jagsch è poi “incredibile e intollerabile”. (segue) (Geb)