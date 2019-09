Germania: Altenstadt, esponente Npd eletto rappresentante sindaco con voti Cdu, SpD e Fdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della SpD, Lars Klingbeil, ha chiesto l'annullamento della nomina di Jagsch. “La SpD ha un atteggiamento molto chiaro: non collaboriamo con i nazisti! Mai!La decisione di Altenstadt è incredibile e non può essere affatto giustificata”, ha scritto Klingbeil sul proprio profilo Twitter. A sua volta, durante un'intervista all'emittente televisiva tedesca “Ard”, la presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha affermato che “l'orrore e l'indignazione” per l'elezione di Jagsch sono “completamente giustificati”. La presidente della Cdu, che è anche ministro della Difesa, ha aggiunto: “L'obiettivo è chiedere al più presto la destituzione” dell'esponente della NpD. Per Peter Tauber, sottosegretario alla Difesa e deputato della Cdu al Bundestag, nel cui collegio elettorale rientra anche Altenstadt, ha commentato la nomina di Jagsch dichiarando: “Chi è privo della bussola politica e morale e come come democratico assume una decisione tanto irresponsabile non può essere tollerato nell'Unione cristiano-democratica e nelle sue liste elettorali”. Portavoce dei Verdi per il circondario di Wetterau, Myriam Geller ha definito l'elezione di Jagsch “un blackout della democrazia”. (segue) (Geb)