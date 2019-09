Germania: Altenstadt, esponente Npd eletto rappresentante sindaco con voti Cdu, SpD e Fdp (3)

- La nomina è stata criticata anche da Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi tra gli ambienti estremisti. “Cdu, SpD e Fdp hanno un problema di estremismo a Wetterau”, ha detto il portavoce di AfD per l'Assia, Robert Lambrou. Nel Land, ha proseguito Lambrou, “contrariamente a Cdu, SpD e Fdp, AfD non ha mai eletto rappresentante del sindaco un politico della NpD e non farà niente di così estremo neanche in futuro”. Come ricorda “Handelsblatt”, la NpD è “il più vecchio tra i partiti di estrema destra attivi” in Germania. La formazione è stata, infatti, fondata nel 1964 a seguito della messa al bando del Partito socialista del Reich (Srp), apertamente neonazista, nato nel 1949 e sciolto d'autorità nel 1952. In due occasioni, le autorità tedesche hanno provato a bandire per neonazismo anche la NpD, ma senza riuscirvi. Tuttavia, nel 2017, la Corte costituzionale federale ha stabilito in una sentenza che il partito ha “una relazione essenziale con il nazionalsocialismo”, poiché “ostile alla Costituzione” della Repubblica federale tedesca. (Geb)