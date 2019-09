Russia-Etiopia: ministro Esteri etiope Andargachew a Mosca, previsto incontro con Lavrov

- Il ministro degli Esteri dell'Etiopia, Gedu Andargachew, ha iniziato ieri una visita ufficiale in Russia dove è previsto un incontro con l’omologo russo Sergej Lavrov. Al centro dei colloqui, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri etiope, ci saranno le principali questioni bilaterali e regionali di reciproco interesse, con un focus particolare sul commercio, gli investimenti e la cooperazione allo sviluppo. La visita a Mosca di Andargachew fa seguito a quella effettuata da Lavrov ad Addis Abeba nel marzo 2018. In quel frangente il capo della diplomazia russa annunciò la formazione di un centro di tecnologia nucleare, il sostegno di Mosca all'Etiopia in vari settori, incluso il settore militare, e la cancellazione di 162 milioni di dollari di debito etiope. (Res)