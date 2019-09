Digitale: intesa Corte conti-Difesa per tessere personali di riconoscimento (2)

- L'accordo per la fornitura delle tessere ATe, secondo il cronoprogramma che sarà definito da un apposito Comitato di coordinamento permanente, composto da esponenti di entrambe le istituzioni stipulanti, si inserisce nel solco, ormai tracciato, di un'apertura del "sistema-Difesa" alla pubblica amministrazione civile e il "partenariato" con la suprema magistratura contabile, a sua volta impegnata in ambiziose iniziative di condivisione delle infrastrutture e dei progetti di trasformazione digitale, rappresenta il miglior viatico per una diffusa emulazione di tali modelli di condivisione delle "buone prassi" nell'ambito dell'intera Pa italiana. (Com)