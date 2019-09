Turismo: Conte, settore contribuisce per più del 10 per cento del Pil

- Una visione coerente e dell’internazionalizzazione dell’Italia “non può trascurare il ruolo di traino del turismo”. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso programmatico alla Camera dei deputati prima del voto di fiducia sul nuovo governo. “E’ un settore chiave. Contribuisce per più del 10 per cento al nostro Pil. Dobbiamo potenziarlo anche attraverso una seria revisione della sua governance pubblica. Occorre promuovere i multiformi percorsi del turismo, anche attraverso il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, con attenzione particolare alle specificità di alcuni territori, come quelli alpini”, ha detto il titolare dell’esecutivo. (Asc)