Sudan: ministro Affari religiosi invita espatriati ebrei a tornare nel paese (2)

- Il nuovo esecutivo comprende quattro donne, tra cui Asmaa Abdallah, che diventa la prima donna nominata ministro degli Esteri del paese. L’esecutivo include inoltre l’ex economista della Banca mondiale Ibrahim Elbadawi come nuovo ministro delle Finanze, Adel Ibrahim è stato scelto per guidare il ministero dell'Energia e delle miniere e il generale Jamal Aldin Omar guiderà il dicastero della Difesa. Madani Abbas Madani, un leader della coalizione civile che ha negoziato l'accordo con il Consiglio militare di transizione (Tmc), sarà ministro dell'Industria e del commercio. Il governo resterà in carica per una durata di tre anni e tre mesi, in virtù dell’accordo di condivisione del potere siglato il mese scorso tra il Consiglio militare di transizione (Tmc) e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc). La formazione del nuovo governo in Sudan era attesa inizialmente per il 28 agosto scorso, tuttavia divergenze emerse in seno alla coalizione avevano fatto slittare più volte l’annuncio. (segue) (Res)