Roma: Polizia scopre piantagione di marijuana a Case rosse, 37enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D.M. italiano di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia per produzione e spaccio di droga. Un passante su via Casalciprano, in zona Case rosse a Roma, aveva allertato il 112 riferendo di aver notato alcune piante di marijuana nei pressi di un casolare. A quel punto gli agenti sono arrivati sul posto e una volta entrati nell'abitazione hanno scoperto in un terreno vicino alla casa con una piantagione composta da 61 piante di marijuana, di altezza tra i 2,10 e i 2,80. I poliziotti del reparto volanti e del commissariato Sant’Ippolito hanno quindi recuperato anche diversi vasi con semi appena piantati e sequestrato tutto il materiale usato per la coltivazione e la produzione della droga. L’uomo che era in casa, il 37enne, ha ammesso la responsabilità ed è stato arrestato.(Rer)