Cina: aperta a Xiamen la Fiera internazionale per gli investimenti e il commercio

- La Fiera internazionale per gli investimenti e il commercio (Cifit) del 2019 e il Congresso sugli investimenti sulla Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) hanno preso il via ieri a Xiamen, nella provincia orientale del Fujian. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il Cifit di quest'anno ha attratto 1.500 espositori di imprese provenienti da oltre 40 paesi e regioni, tra cui Serbia, Russia e Giappone, e oltre 800 gruppi di commercianti. I tre padiglioni con investimenti, promozione del settore e commercio della Via della seta coprono un'area espositiva totale di 130 mila metri quadrati, con 16 zone espositive specializzate. (segue) (Cip)