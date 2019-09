Cina: aperta a Xiamen la Fiera internazionale per gli investimenti e il commercio (2)

- Il comitato organizzatore ha predisposto aree espositive a tema incentrate sulla Bri e sullo sviluppo digitale e verde per promuovere gli investimenti internazionali. Una delegazione aziendale composta da oltre 20 imprese e guidata da Rasim Ljajic, vicepremier e ministro del Commercio, del turismo e delle telecomunicazioni della Serbia, è arrivata a Xiamen come ospite d'onore della fiera. "La Serbia, che ha partecipato alla Bri, sta cercando di espandere il mercato globale cogliendo l'occasione", ha affermato Vladica Mladenovic, direttore commerciale di Carnex, una delle principali società di produzione di carne in Serbia. "La Cina è un mercato emergente con un forte richiamo per Carnex nel fornire prodotti che soddisfino il gusto dei consumatori cinesi", ha affermato. Il Cifit, approvato dal Consiglio di Stato, si svolge ogni settembre a Xiamen e mira a promuovere scambi e partenariati economici e commerciali bilaterali e multilaterali. La fiera di quest'anno durerà fino a mercoledì 11 settembre. (Cip)