Marocco: disavanzo commerciale in aumento a fine luglio

- Lo scambio di merci in Marocco è stato caratterizzato da un aumento del disavanzo commerciale del 4,3 per cento alla fine di luglio 2019. Questo aggravamento è spiegato da un aumento delle importazioni rispetto a quello delle esportazioni, specifica l'Ufficio dei cambi di Rabat in una nota sui suoi indicatori mensili degli scambi esteri del mese di luglio, rilevando che il tasso di copertura era del 57,8 per cento invece del 58,1 per cento di un anno fa. L'aumento delle importazioni è attribuibile principalmente all'aumento delle importazioni strumentali, dei prodotti finiti di consumo e degli acquisti di semilavorati. (Rat)