Marocco-Cina: Royal Air Maroc apre una linea diretta Casablanca-Pechino da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volo inaugurale della nuova linea che collega Casablanca a Pechino è previsto per metà gennaio. I voli si svolgeranno tre volte a settimana e saranno operati da Boeing Dreamliner 787-9. I voli in partenza da Casablanca saranno programmati il lunedì, giovedì e sabato. I voli di ritorno lasceranno Pechino martedì, venerdì e domenica. Questo nuovo servizio, il cui tempo di volo è di circa 12 ore, è la prima linea diretta della compagnia aerea nel continente asiatico. È l'unico servizio aereo pubblico regolare al servizio della Cina dal Maghreb e dall'Africa occidentale. Inizialmente prevista per giugno 2015, prima che fosse posticipata a seguito del ritardo nella consegna del Dreamliner 789-9, la nuova linea diretta Casablanca-Pechino “darà un nuovo impulso al commercio tra Marocco e Cina”, sottolinea il sito web marocchino “Le 360”. (Mar)