Burkina Faso: attacchi armati nel nord, almeno 29 morti

- Almeno 29 persone sono morte in seguito a due attacchi armatiavvenuti ieri contro un convoglio di camion nella provincia di Sanmatenga, nel nord del Burkina Faso. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa burkinabé, secondo cui 15 persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite dopo che un camion che trasportava merci è saltato in aria dopo aver centrato un ordigno esplosivo improvvisato sulla strada Barsalogho-Guendbila, mentre a poche ore di distanza altri 14 civili sono morti in seguito ad un attacco armato contro un convoglio di camion che trasportavano beni alimentari lungo la strada Dablo-Kelbo. La violenza islamista nel nord e nell’est del Burkina Faso è in aumento negli ultimi mesi, con centinaia di morti registrati dall’inizio dell’anno e oltre 150 mila sfollati a causa degli attacchi che si sono diffusi in tutta la regione del Sahel. In risposta alle violenze, nel dicembre scorso le autorità burkinabé hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse regioni settentrionali, assegnando alle forze di sicurezza poteri extra per la ricerca nelle case e la limitazione della libertà di movimento. (Res)