Armenia: premier Pashinyan, inflazione all’1,9 per cento

- L’inflazione media in Armenia si è attestata all’1,9 per cento nei primi sette mesi di quest’anno. Lo ha annunciato su Facebook il primo ministro del paese caucasico, Nikol Pashinyan, aggiungendo che solo nel mese di luglio è stata riscontrata un’inflazione pari ad 1,7 punti percentuali. “Al momento il dato è in calo soprattutto in termini di fluttuazioni: il decremento registrato nell’ultimo periodo è frutto della crescente fiducia degli investitori nei confronti della nostra valuta”, ha scritto il premier, sottolineando che, stando a un sondaggio condotto dalla Banca centrale armena, i cittadini si aspettano che la stabilità dei prezzi venga mantenuta anche nel corso dei prossimi anni. (Res)