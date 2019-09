Teano (Ce): detenzione illegale di armi e munizioni, 1 arresto

- I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Capua (Ce), in località Termine, del comune di Teano (Ce), nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni, un uomo classe 1978, residente a Francolise (Ce). I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre, con fare ritenuto sospetto, transitava lungo la strada provinciale 329, a bordo di un autovettura. A seguito del controllo e della successiva perquisizione l’arrestato è stato travato in possesso di una custodia per armi contenente una pistola cal. 9x21 con caricatore inserito, oltre ad un secondo caricatore, entrambi privi di munizionamento, nonché 68 cartucce dello stesso calibro, contenute in due scatole. L’arma e le munizioni, illegalmente detenuti, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), a disposizione della competente Autorità giudiziaria. (Ren)