India: Modi parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 settembre

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 settembre mattina, a New York, Stati Uniti. È quanto risulta dalla lista aggiornata dell’Onu dei relatori della 74ma sessione. Nell’elenco figura anche il premier del Pakistan, Imran Khan, che dovrebbe parlare poco dopo. Per Modi sarà il primo intervento dopo l’insediamento del suo secondo governo e il primo dopo la revoca dello statuto speciale allo Stato indiano di Jammu e Kashmir. A margine dell’Assemblea, che si terrà dal 24 al 30 settembre, il leader indiano avrà diversi impegni multilaterali e bilaterali; dovrebbe rimanere a New York circa una settimana. Prima di arrivare, secondo indiscrezioni della stampa indiana, Modi farà tappa a Houston, per incontrare il 22 settembre una rappresentanza della comunità indo-americana. (segue) (Inn)