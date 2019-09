India: Modi parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi, tra l’altro, sarà insignito dalla Fondazione Bill e Melissa Gates del premio “Global Goalkeeper” per il suo impegno nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per la campagna “India pulita”; la cerimonia di premiazione si svolgerà a New York il 24 settembre. Nella stessa giornata è in programma nel quartier generale dell’Onu un evento sul 150mo anniversario di nascita del Mahatma Gandhi; inoltre, il consolato generale dell’India, l’organizzazione non governativa Shanti Fund e la State University of New York lanceranno un’iniziativa per piantare 150 alberi nel campus universitario. Il 25 settembre Modi interverrà al Bloomberg Global Business Forum. (segue) (Inn)