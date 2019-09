India: Modi parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 settembre (3)

- La visita di Modi sarà preparata dal ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar, che il 21 settembre dovrebbe essere a Houston, per poi accompagnare il premier all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Secondo fonti diplomatiche ascoltate dalla stampa indiana, l’obiettivo dell’India è evitare che la questione del Kashmir possa essere discussa nell’ambito delle Nazioni Unite, come vorrebbe il Pakistan. Dopo la partenza di Modi, Jaishankar raggiungerà Washington, dove il 30 settembre è previsto un colloquio bilaterale col segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Il titolare degli Esteri dovrebbe rientrare in India il 3 ottobre, dopo la partecipazione a un evento in memoria di Gandhi (il 150mo anniversario di nascita cade il 2 ottobre). (Inn)