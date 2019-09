Roma: distrugge cantiere, semina panico tra passanti e aggredisce poliziotto, arrestato

- Un poliziotto è rimasto lievemente ferito, con contusioni guaribili in 5 giorni, mentre interveniva insieme ad altri colleghi a fermare un uomo che, nella serata del 6 settembre, aveva perso il senno e disseminato il panico tra i passanti in piazza dei Cinquecento a Roma. A pochi passi dalla stazione Termini, l’uomo, un cittadino nigeriano, aveva iniziato a rimuovere e lanciare in terra le strutture di un cantiere edile. E quando i poliziotti del comparto ferroviario sono intervenuti per bloccarlo li ha aggrediti fisicamente, finché gli agenti non sono riusciti a fermarlo e arrestarlo.(Rer)