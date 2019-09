Algeria: Gaid Salah, non lascerò il paese nelle mani di una banda criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale algerino, Ahmed Gaid Salah, in un nuovo discorso tenuto il quarto giorno della sua visita nella regione militare di Ouargla, ha dichiarato che non lascerà “l'Algeria nelle mani di una banda di sabotatori". Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'ufficiale ha affermato parlando ai militari presenti: "Abbiamo sofferto e abbiamo sacrificato la nostra gioventù per questo paese. Lo abbiamo fatto per Dio e per questo paese". Il discorso è stato mostrato in un video pubblicato sui social network. "Oggi siamo impegnati in un'altra lotta per far emergere questi sabotatori. Sono sicuro e persino convinto di combatterli fino alla fine. Non rinuncerò al dovere nazionale e non lascerò il paese nelle mani di queste persone corrotte. L'abbiamo fatto e grazie a Dio abbiamo gestito questa crisi". (Ala)