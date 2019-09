Difesa: Russia, Uec sviluppa motori per Marina militare per sostituire prodotti ucraini

- La United Engine Corporation russa (Uec, sussidiaria di Rostekh), ha creato una linea di motori per navi della marina militare, così da rimpiazzare la strumentazione di produzione ucraina. Le forniture di componenti dall’industria ucraina sono infatti state sospese, come ha ricordato il vice direttore generale di Uec, Jurij Shmotin, in un’intervista a “Sputnik”. “Uec ha completato il lavoro relativo agli ordini fatti dal ministero della Difesa per sviluppare un motore a turbina a gas da 8 mila a 25 mila cavalli per la Marina russa”, ha spiegato Shmotin. I motori in questione verranno impiegati sulle navi anfibie della classe Pomornik e Tsaplja, oltre che le fregate della classe Ammiraglio Gorshkov e le corvette del cosiddetto progetto 20386. (Rum)