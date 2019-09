Tunisia: presto rilasciati i cinque turisti algerini fermati dalla polizia

- I cinque turisti algerini incarcerati dal 20 agosto in Tunisia saranno "rilasciati presto". In un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Tahar Chaoui, deputato della provincia algerina di Djelfa, da cui provengono i cinque turisti algerini incarcerati in Tunisia, afferma di aver incontrato il ministro degli Esteri Sabri Boukadoum e che quest'ultimo gli ha assicurato che la loro situazione sta per essere risolta. "Qualche istante fa il ministro degli Esteri Boukadoum mi ha assicurato che il problema dei nostri ragazzi imprigionati in Tunisia era in fase di risoluzione e che saranno presto rilasciati", ha scritto il parlamentare citando il capo della diplomazia algerina. Martedì 20 agosto, mentre guidavano, i giovani turisti hanno avuto un alterco con un automobilista tunisino legato a una disputa sul codice della strada dell'Algeria e della Tunisia. Con rabbia, quest'ultimo ha fatto appello alla polizia che ha deciso di portare i cinque ad un posto di blocco. Portati davanti ai tribunali, sono stati condannati a sei mesi di carcere per aver aggredito un agente in servizio. (Tut)