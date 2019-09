Agroalimentare: oggi a Scala (Sa) confronto tra Coldiretti, Confindustria, Symbola e Anci

- Coldiretti, fondazione Symbola, Confindustria e Anci Campania si confronteranno questa sera alle 18 in piazzetta San Lorenzo a Scala (Sa), in Costiera Amalfitana. I temi della tavola rotonda saranno le opportunità contenute nella legge "Piccola grande Italia", che prevede misure a sostegno dei borghi, custodi delle eccellenze nazionali. Sono previsti i saluti di Luigi Mansi, sindaco del comune i Scala e di Domenico Tuccillo, presidente di Anci Campania. L'introduzione sarà affidata a Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania. Interverranno poi Tino Iannuzzi, relatore della Legge "Piccola Grande Italia", e Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria. A seguire le testimonianze di best practies con Angelo Moretti, rete Piccoli comuni del welcome, Stefano Farina, sindaco Comune di Teora (Av), Giuseppe Tito, sindaco di Meta (Na), Maria Luisa Di Tommaso, sindaco di Alife (Ce), Floriano Panza, sindaco di Guardia Sanframondi (Bn). Le conclusioni saranno affidate a Ermete Realacci, presidente fondazione Symbola, e a Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti. Modererà il confronto padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa di Assisi. Secondo quanto è emerso dallo studio Coldiretti-Symbola su "Piccoli comuni e tipicità", il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti, da ciò il dibattito sul patrimonio enogastronomico del Paese custodito fuori dai tradizionali circuiti turistici, che secondo gli organizzatori della manifestazione potrà essere valorizzato e promosso grazie alla nuova legge n.158/17. In merito Coldiretti ha dichiarato: "Le finalità generali delle varie misure previste dalla legge attengono, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento". (segue) (Ren)