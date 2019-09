Agroalimentare: oggi a Scala (Sa) confronto tra Coldiretti, Confindustria, Symbola e Anci (2)

- "Fra le molte misure previste - ha proseguito Coldiretti - la promozione della cablatura e della banda larga, l'incentivazione della residenza e delle attività artigianali, garantire la presenza e la qualità di servizi indispensabili come sanità, trasporti, istruzione, servizi postali, risparmio, il recupero dei centri storici e la tutela del patrimonio ambientale. I comuni potranno poi promuovere i prodotti tipici locali e indicare anche nella cartellonistica stradale le produzioni tipiche, e grazie all'istituzione di un Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali potranno per certificare la gestione sostenibile delle foreste e dei suoli agricoli". Un sistema virtuoso che, secondo l'analisi Coldiretti-Symbola, rappresenta il 69,7% dei 7.977 comuni italiani e in cui vivono poco più di 10 milioni persone, in questo senso il Piemonte è la regione con il maggior numero di Piccoli comuni (1.067), seguito dalla Lombardia (1.055) e dalla Campania (338). 270 dei 293 prodotti a denominazione di origine (Dop o Igp) italiani riconosciuti dall'Unione Europea avrebbero a che fare con i Piccoli comuni che, nel dettaglio, garantiscono la produzione di tutti i 52 formaggi a denominazione, del 97% dei 46 olii extravergini di oliva, del 90% dei 41 salumi e dei prodotti a base di carne, dell'89% dei 111 ortofrutticoli e cereali e dell'85% dei 13 prodotti della panetteria e della pasticceria. Grazie ai piccoli centri sarebbe garantito anche il 79% dei vini più pregiati che rappresentano il Made in Italy nel mondo. In Campania 7 produzioni Dop e Igp su 10 coinvolgono il territorio dei 338 piccoli comuni della regione. Ma la regione ha anche il primato italiano per i prodotti agroalimentari tradizionali, Pat. (Ren)