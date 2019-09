Sudan: scontri tribali a Port Sudan, rappresentanti tribù beni amer e nuba firmano accordo di riconciliazione

- I rappresentanti delle tribù beni amer e nuba, nello stato sudanese del Mar Rosso, hanno firmato un accordo di riconciliazione dopo gli scontri che il mese scorso hanno provocato la morte di decine di persone. L'accordo, come riferisce il quotidiano “Sudan Tribune”, è stato firmato dopo che il numero due del Consiglio militare di transizione (Tmc) e membro del Consiglio sovrano Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemdedti”, ha minacciato di espellere entrambe le parti dal paese se si fossero rifiutate di impegnarsi per la riconciliazione. “Abbiamo bisogno di una soluzione radicale al problema. La sua causa è l'esistenza di fuorilegge e di armi. Chiunque dovrebbe essere responsabile, nessuno è al di sopra della legge”, ha detto Hemedti, che è anche a capo delle Forze di supporto rapido (Rsf, le milizie paramilitari già responsabili della repressione delle proteste dei mesi scorsi), durante una cerimonia pubblica che si è svolta ieri a Port Sudan. Alla fine di agosto il Consiglio sovrano del Sudan ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza nella città di Port Sudan a seguito degi scontri tribali che, stando al bilancio fornito dalla polizia, hanno provocato la morte di almeno 37 persone. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Consiglio sovrano, Altahir Abuhaja, annunciando inoltre la rimozione del governatore ad interim e del capo del servizio di sicurezza nazionale di cui Port Sudan. Gli scontri tra i membri delle tribù beni amer e nuba, già scoppiati in passato, sono riesplosi ad agosto e sono proseguiti per diversi giorni, secondo quanto riferito ddalle autorità locali. Port Sudan è la principale porta marittima del Sudan e viene utilizzato dal Sud Sudan per esportare il suo petrolio. (Res)