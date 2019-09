Roma: con il “Pizza days” la Capitale entra nel Guinnes dei primati

- Grande successo per la IV edizione del “Pizza days”, l'evento organizzato dall'Istituto romano della pizza e che si è svolto tra il 6 e l’8 settembre nella storica location dell'ippodromo Capannelle. Circa 3000 persone durante la tre giorni che ha visto come protagonista assoluta la pizza italiana. Successi di pubblico e impasti dove l'arte bianca ha permesso alla Capitale d'Italia di entrare nel Guinness dei primati. Nella giornata di domenica infatti 1146 persone, sedute nella tribuna dell'Ippodromo, hanno mangiato tranci di pizza raggiungendo il record mondiale per la festa di pizza più grande del mondo. "Abbiamo inseguito con determinazione questo record e lo abbiamo raggiunto. È un successo storico per la pizza italiana, made in Italy nel mondo, ma anche per Roma visto che al Guinness hanno partecipato anche persone provenienti da altre città italiane. Un riconoscimento alla Capitale e a tutta la filiera fatta di maestranze ed operatori che quotidianamente fanno della nostra pizza un vanto tricolore oltre che un piatto unico", ha commentato l'ideatore ed organizzatore del Pizza days Marco Di Pietro, presidente dell'Irp. (segue) (Com)