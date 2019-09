Roma: con il “Pizza days” la Capitale entra nel Guinnes dei primati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pizzaioli sono arrivati da tutta Italia e i partecipanti hanno assistito a spettacoli di pizza acrobatica, workshop e dibattiti, laboratori per bambini. Tra i temi la riscoperta delle farine locali, dei prodotti tipici dell'agro romano dall'olio alla mozzarella, dalle spezie alle erbe fino agli ortaggi autoctoni e infine un omaggio al gelato artigianale italiano con la presenza dell'associazione italiana gelatieri. Inoltre è stata incoronata Eleonora Rondina miss Pizza days 2019 e la tre giorni si è conclusa con il successo dell'iniziativa contro lo spreco alimentare, “Io Non Spreco. Dono”, a cura dell'associazione ecoitaliasolidale: un'occasione per sensibilizzare i partecipanti e il mondo pizza verso uno stile di vita solidale, nel rispetto delle materie prime, dell'ambiente e del nostro territorio. Alla fine dell'evento il cibo non utilizzato è stato donato ai centri anziani di Corviale ed Ostia Antica. (Com)