Difesa: Russia, United Engine Corporation sostituirà motore francese per elicotteri Ka-62

- La russa United Engine Corporation (Uec) sta provvedendo alla sostituzione del motore francese Ardiden 3G, installato sugli ultimi elicotteri Ka-62. Lo ha dichiarato il progettista generale della società Jurij Shmotin all'agenzia "Ria Novosti". "Abbiamo avviato due progetti. Il primo è il motore VK-650V per il Ka-226. Il secondo progetto è il VK-1600V. Questo è il motore di base che verrà installato sull'elicottero Ka-62. Questi motori sono oggi molto popolari in Russia", ha sottolineato Shmotin. L'elicottero Ka-62 è progettato per trasportare 15 passeggeri su distanze fino a 600 chilometri. (Rum)