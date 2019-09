Kuwait-Usa: emiro ricoverato per test medici, rinviato incontro con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, è stato ricoverato in un ospedale statunitense per alcuni esami medici per cui è stato rinviato l'incontro previsto per questa settimana a Washington con il presidente Donald Trump. Lo ha riferito una fonte ufficiale, precisando che il bilaterale è stato spostato a data da destinarsi. La Casa Bianca ha inviato una nota dopo il ricovero in ospedale dell’emiro nella quale si legge: “Il presidente augura al suo amico, l'emiro del Kuwait, una pronta guarigione e non vede l'ora di accoglierlo a Washington non appena si sentirà meglio. L'emiro è un leader rispettato ed è stato un partner straordinario degli Stati Uniti nell'affrontare le sfide nella regione". (segue) (Res)