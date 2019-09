Kuwait-Usa: emiro ricoverato per test medici, rinviato incontro con Trump (2)

- Il 18 agosto, le autorità kuwaitiane hanno informato l’opinione pubblica di un malore che avrebbe colpito l’emiro Al Sabah. Il malore sarebbe avvenuto poco dopo la visita in Kuwait del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. L’emiro Al Sabah governa il Kuwait dal gennaio 2006 e in questi anni ha portato il paese ad avere un ruolo centrale nella politica estera del Medio Oriente fungendo da mediatore nella crisi tra il Qatar e il quartetto di paesi arabi guidato dall’Arabia Saudita, organizzando la conferenza per la ricostruzione dell’Iraq e allacciando rapporti con la diplomazia iraniana. (Res)