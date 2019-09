Milano: incendio in ex mercato pesce di via Sammartini, nessun ferito

Milano, 09 set 10:09 - (Agenzia Nova) - Un incendio è divampato lunedì mattina intorno alle 6.30 all'interno dei locali dell'ex mercato del pesce di via Giovanni Battista Sammartini. Nell'area dismessa, utilizzato come riparo di fortuna di alcuni senzatetto che gravitano vicino alla Stazione Centrale, ha preso fuoco alcuni rifiuti ammassati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 automezzi che hanno domato il rogo. Non risultano esserci feriti. L'intervento è terminato ed è stata quindi riaperta la viabilità sulla strada che costeggia la ferrovia. (Rem)