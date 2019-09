Marocco-Italia: stampa di Rabat, “Mattarella elogia le riforme di Mohammed VI”

- La stampa del Marocco ha messo in risalto nel fine settimana l’insediamento del nuovo nuovo ambasciatore in Italia, Youssef Balla, rivelando alcuni retroscena della cerimonia avvenuta al Quirinale. Secondo quanto riferisce il sito web informativo “Le 360”, il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, non ha lesinato lodi al re Mohammed VI e al Marocco come “terra di tolleranza". Durante l’udienza, che si è svolta alla presenza del nuovo ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, il presidente Mattarella ha incaricato “l'ambasciatore di trasmettere i segni della sua stima e considerazione al re Mohammed VI, accogliendo con favore le relazioni amichevoli tra i due paesi”, si legge in una dichiarazione della rappresentanza diplomatica marocchina a Roma. In questa occasione, Balla “ha trasmesso i saluti e la stima del re Mohammed VI al presidente italiano, nonché gli auspici del sovrano di ulteriori progressi e prosperità per il popolo italiano”. L'ambasciatore ha altresì espresso al presidente Mattarella la sua determinazione a lavorare, secondo le alte istruzioni reali, per portare ai massimi livelli i rapporti di amicizia e cooperazione tra Marocco e Italia, per rafforzare ulteriormente le relazioni politiche e sviluppare scambi economici e culturali tra i due paesi. Questa udienza, sottolinea la stampa di Rabat, è stata l'occasione per ricordare la storica visita del re Mohammed VI in Italia nel 2000.(Mar)