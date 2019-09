Pensioni: Padoan (Pd), quota 100 misura dannosa, dovrà essere gradualmente eliminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pier Carlo Padoan, parlamentare del Partito Democratico ed ex ministro dell'Economia e delle Finanze, non ha dubbi sul destino di quota 100. "Quota 100 - dice intervenendo ad Agorà Rai Tre - è una misura che io ho sempre ritenuto dannosa e dovrà essere gradualmente eliminata secondo me per essere rimpiazzata da misure che funzionano meglio". (Com)