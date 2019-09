Milano: incendio in ex mercato pesce di via Sammartini, nessun ferito - foto

Milano, 09 set 10:19 - (Agenzia Nova) - Nella foto le operazioni dei vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio divampato nei locali dell'ex mercato del pesce di via Sammartini. (Foto: comando provinciale vigili del fuoco Milano) (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata