Polonia-Azerbaigian: sottosegretario Stato, necessario facilitare accesso ai mercati

- Le autorità di Polonia e Azerbaigian stanno lavorando per facilitare l’accesso degli imprenditori ai rispettivi mercati. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato polacco, Marcin Przydacz, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Trend”. “L’Azerbaigian è un partner importante nella regione del Caucaso meridionale, e costituisce uno tra i mercati più promettenti al mondo per gli imprenditori polacchi: a fronte di ciò, i nostri rapporti bilaterali sono incentrati sulla necessità di facilitare l’accesso ai mercati per i rispettivi imprenditori”, ha detto, aggiungendo che la cooperazione in ambito commerciale “sta crescendo, ma non a livelli soddisfacenti”. “Stiamo facendo del nostro meglio per rafforzare la collaborazione in ambito commerciale e finanziario: in particolare, abbiamo notato un forte potenziale all’interno di settori come l’industria, l’agricoltura, la chimica, il turismo, le tecnologie d’informazione e i trasporti”, ha aggiunto il sottosegretario. (Vap)