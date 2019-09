Slovacchia-Serbia: ministro Esteri Dacic a Bratislava per conferenza Osce su prevenzione conflitti

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, è oggi a Bratislava per prendere parte alla conferenza intitolata "Prevenzione dei conflitti, mantenimento della pace e promozione di una sicurezza onnicomprensiva". La conferenza è organizzata dalla presidenza slovacca di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Secondo una nota diramata dal ministero degli Esteri di Belgrado, Dacic interverrà al dibattito insieme all'omologo della Slovacchia, Miroslav Lajcak. (Seb)